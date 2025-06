Lula decide acionar STF para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF

O presidente Lula decide acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada do aumento do IOF - o imposto sobre operações financeiras. O governo pediu que a Advocacia-Geral da União faça uma avaliação sobre as medidas jurídicas a serem adotadas. A decisão de Lula de acionar a suprema corte foi tomada após o Congresso Nacional derrubar o decreto presidencial -- o que uniu todos os núcleos do governo. Até mesmo a ala política do executivo, que antes resistia à judicialização defendida pela equipe econômica. O governo contava com a arrecadação de R$ 10 bilhões prevista com o decreto para evitar novos congelamentos de recursos.



