Lula defende novos programas e volta a dizer que investimento social não é gasto

O presidente Lula anunciou a criação de novos programas sociais durante o Encontro Nacional da Indústria da Construção, em Brasília. Lula mencionou a construção de banheiros para 4 milhões de pessoas e afirmou que investimentos sociais não devem ser considerados gastos. O governo está aguardando um pacote fiscal que prevê cortes de gastos públicos. Lula se reunirá com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir as medidas propostas.