Lula defende o fortalecimento da democracia durante a cúpula do BRICS

Durante a cúpula do BRICS, o presidente Lula defendeu o fortalecimento da democracia. Depois da foto oficial com presidentes, líderes dos países e organizações internacionais presentes no encontro do BRICS, o presidente Lula abriu a rodada de discussões sobre meio ambiente e saúde global, antecipando temas que estar em destaque na COP 30, em novembro, no Pará.



