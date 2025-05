Lula demite Cida Gonçalvez e coloca Márcia Lopes à frente do Ministério das Mulheres

O presidente Lula trocou o comando do Ministério da Mulheres. Márcia Lopes assumiu o lugar de Cida Gonçalves. Foi a décima segundo troca na esplanada desde o início do governo. Márcia Lopes assinou o termo de posse no final da manhã (05), no Palácio do Planalto, depois de cerca de um mês de conversas. É a segunda vez que ela fica à frente de um ministério petista. A agora ex-ministra Cida Gonçalves participou da posse. Ela sofreu desgastes com denúncias internas de assédio moral, mas negou a existência das acusações.



