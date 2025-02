Lula deve se reunir com produtores e donos de supermercados para tentar diminuir preço dos alimentos

Para tentar diminuir os preços dos alimentos, o presidente Lula afirmou que vai fazer reuniões com produtores e donos de supermercados. Uma das alternativas é a redução do imposto de importação. O tema está entre os que afetam a imagem do presidente. Nesta segunda (27), Lula passou por uma nova tomografia na cabeça e foi liberado pela equipe médica para exercer plenamente as atividades de rotina.