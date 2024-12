Lula discute detalhes do corte de gastos com ministros e parlamentares

O presidente Lula se reuniu, nesta segunda (2), com ministros e parlamentares para discutir os detalhes dos cortes de gastos que serão encaminhados ao Congresso. Apenas dois dos cinco projetos do pacote fiscal prometidos pelo governo chegaram ao Congresso até agora. Uma proposta estabelece novas regras no cadastro do Benefício de Prestação Continuada e no Bolsa Família, dois programas que passarão por um pente-fino.