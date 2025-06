Lula discute medidas para diminuir possíveis impactos econômicos do conflito entre Israel e Irã

O presidente Lula retomou nesta segunda-feira (23) as agendas no Palácio do Planalto. Em reuniões com ministros, Lula discutiu medidas para diminuir possíveis impactos econômicos do conflito entre Irã e Israel. O presidente se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir ajustes na composição dos combustíveis para amenizar os impactos que podem surgir com o agravamento da guerra no Oriente Médio. Lula foi informado que a mistura do etanol na gasolina vai subir de 27 para 30%. Já a quantidade de biodiesel no diesel vai passar de 14 para 15%. Na prática, o uso maior de biocombustível ajuda a reduzir as importações de gasolina e diesel, e torna o Brasil menos dependente das oscilações do mercado internacional, como no caso de guerras no Oriente Médio. As mudanças vão ser chanceladas pelo Conselho Nacional de Política Energética na quarta-feira (25).



