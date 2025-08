Lula diz que vai ligar para Trump para convidá-lo para a COP30

O presidente Lula afirmou nesta terça-feira (05) que vai ligar para o presidente Donald Trump para convidá-lo para a COP30. O presidente Lula participou da abertura da quinta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como conselhão. No discurso, ele criticou as tarifas de 50% sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos e negou que vá entrar em contato com Donald Trump para discutir um acordo comercial.



