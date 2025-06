Lula é homenageado na França com o título de Doutor Honoris Causa

O presidente Lula foi homenageado, nesta sexta (6), na França com o título de Doutor Honoris Causa. O título foi concedido pela universidade Paris 8, em Saint-Denis, na região metropolitana de Paris. Já lecionaram na instituição personalidades como o filósofo Michel Foucault e o psicanalista Jacques Lacan. Com o presidente Emmanuel Macron, Lula inaugurou a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no Grand Palais, um dos principais centros culturais da capital francesa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!