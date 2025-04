Lula exige reciprocidade dos EUA e diz que Brasil não bate continência para outros países

O presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará medidas unilaterais de outros países e anunciou que sancionará, nesta sexta-feira (4), a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Os EUA, segundo maior parceiro comercial do Brasil, registraram superávit de US$ 7 bilhões apenas em serviços com o país em 2023. Enquanto a indústria avalia impactos e oportunidades, o agronegócio pede prioridade à diplomacia, e a Apex Brasil vê chance de acelerar acordos com a União Europeia e Ásia.



