Lula fala sobre os planos de implementar programas sociais até o fim do mandato

Questionado se conseguirá concluir o mandato com programas sociais como Tarifa Zero de Eletricidade e Gás para Todos implementados, Lula respondeu que acredita que sim. "Acho que é preciso fazer justiça com o povo pobre nesse país", disse o presidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!