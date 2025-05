Lula participa da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura no RJ

Depois de participar da abertura da Marcha dos Prefeitos, em Brasília, o presidente Lula foi para o Rio de Janeiro. O presidente participa da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura. O evento está sendo realizado no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio. O espaço, considerado um símbolo da arquitetura modernista, estava fechado há dez anos e acaba de ser reinaugurado. O governo federal investiu mais de R$ 84 milhões na reforma do prédio. Lula participou da cerimônia de entrega da "ordem do mérito cultural", a maior honraria pública do setor cultural brasileiro.



