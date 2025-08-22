Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo

O presidente Lula participou nesta quinta-feira (21) da entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo. Os ministros Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário e Alexandre Padilha, da saúde acompanharam o presidente Lula na solenidade em Sorocaba. As 400 unidades móveis devem atender quase 1,5 milhão de pessoas e o governo quer chegar a 800 unidades até o fim do ano que vem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!