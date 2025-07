Lula participa de reunião com outros presidentes de esquerda em defesa da democracia, no Chile

O presidente Lula participou nesta segunda-feira (21) no Chile de uma reunião com outros presidentes de esquerda em defesa da democracia. Ele reforçou a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. O presidente Lula foi recebido pelo anfitrião, Gabriel Boric, no Palácio La Moneda. Também compareceram ao encontro os presidentes do Uruguai, Yamandú Orsi, da Colômbia, Gustavo Petro, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. As propostas discutidas serão apresentadas, em setembro, em um evento paralelo à assembleia das Nações Unidas, em Nova York.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!