Lula prepara reforma ministerial que deve começar após eleições no Congresso Nacional

O presidente Lula prepara uma reforma ministerial, que deve começar após as eleições no Congresso Nacional, marcadas para este sábado (1). Os atuais presidentes das Casas têm boas chances de assumir uma pasta. Dentre as opções para Arthur Lira, estariam os Ministérios da Agricultura ou da Saúde. Para Rodrigo Pacheco, são discutidas as pastas da Justiça ou Indústria e Comércio.