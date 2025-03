Lula promete medidas drásticas caso ações para baixar os preços dos alimentos não funcionem

Nesta sexta-feira (7), o presidente Lula disse que vai tomar medidas drásticas se as ações anunciadas pelo governo federal não ajudarem a controlar o preço dos alimentos. Ele participou da entrega de lotes para famílias assentadas, em Minas Gerais. O presidente foi recebido por lideranças de movimentos sociais no quilombo Campo Grande, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Lula assinou o decreto de desapropriação e regularizou a área, ocupada há 27 anos por 450 famílias. Ele também assinou a entrega de lotes a quase 13 mil famílias em 24 estados para assentamentos e o Incra vai destinar mais de R$ 1.5 bilhão para crédito a 18 mil famílias. Em discurso, o presidente disse que quer explicações para os preços dos alimentos. Lula afirmou ainda que não descarta adotar medidas mais drásticas.



