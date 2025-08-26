Lula recebe o presidente da Nigéria em Brasília

O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira (25) em Brasília o presidente da Nigéria. O país é um dos novos integrantes do BRICS, grupo de países emergentes e o encontro acontece em um momento em que o Brasil busca novas parcerias comerciais em meio ao tarifaço americano. O governo também lançou uma linha de crédito para modernização tecnológica da indústria. A ideia da nova linha de crédito é estimular a renovação dos equipamentos industriais.



