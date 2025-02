Lula recebe o presidente de Portugal no Palácio do Planalto

O presidente Lula recebeu, nesta terça (18), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro começou no Palácio do Planalto e seguiu para o Congresso Nacional. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros vivem em Portugal. No comércio entre os dois países, o Brasil tem um superávit de 2,1 bilhões de dólares.



