Lula recebe presidente da Indonésia em Brasília

O presidente Lula recebeu o presidente da Indonésia em Brasília. O país ingressou no grupo do BRICS em janeiro e é o quinto maior destino das exportações do agronegócio brasileiro. O encontro ocorreu antes do anúncio da tarifação de produtos brasileiros em 50% pelos Estados Unidos. O encontro entre Lula e o Prabowo Subianto, foi no Palácio do Planalto, dois dias depois da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. A Indonésia se juntou ao bloco este ano. Lula defendeu a aproximação dos países do chamado sul global com nações do sudeste asiático.



