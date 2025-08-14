Lula responde que Donald Trump mente quando diz que o Brasil é um mau parceiro comercial

Em evento em Pernambuco, Lula respondeu que Donald Trump mente quando diz que o Brasil é um “mau parceiro comercial”. Pela manhã, o presidente inaugurou dois blocos da fábrica de hemoderivados da estatal Hemobrás, no município de Goiana, na Zona da Mata. As novas instalações vão produzir quatro medicamentos de alto custo, essenciais ao SUS, a partir do sangue humano. No evento, Lula criticou o tarifaço imposto aos produtos brasileiros. “O Trump, o presidente americano, fez uma insensatez com o Brasil, porque nós somos parceiros há 201 anos. Nossa relação diplomática é muito antiga”. Na sequência, voltou a falar sobre Trump: “É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comércio. Eu quero dizer para as pessoas mais pobres desse país: a gente continua com vontade de negociar, a gente quer negociar”.



