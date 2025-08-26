Lula reúne ministros para fazer balanço de gestão e organizar trabalhos da reta final do governo
Presidente discute balanço de gestão, faz críticas a Trump e fala em defesa nacional
Lula reuniu os ministros para fazer um balanço de quase três anos de gestão e organizar os trabalhos da reta final do governo. O presidente reforçou as críticas a Donald Trump por conta das tarifas impostas a outros países e das dificuldades para negociar. Além disso, cobrou de ministros a defesa da soberania do Brasil em seus pronunciamentos públicos. O encontro teve uniforme para os ministros: um boné com o slogan "O Brasil é dos brasileiros" e o lançamento de uma nova fase do governo: a mudança na marca que passa de "União e reconstrução" para "Brasil: do lado do povo brasileiro".
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas