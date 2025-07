Lula sanciona programa de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada

O presidente Lula sancionou nesta sexta-feira (25) o programa de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Motoristas e entregadores por aplicativo foram incluídos na lei. Para contratar o recurso, o trabalhador precisa acessar o aplicativo 'carteira de trabalho digital', liberar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras, ou autorizar diretamente pelo aplicativo do banco em que tem conta.



