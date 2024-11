Lula sanciona projeto de lei que regulamenta regras de transparência das emendas parlamentares

O presidente Lula sancionou um projeto de lei que regulamenta as regras e transparência das emendas parlamentares. O valor para o próximo ano foi mantido em 39 bilhões de reais. A Polícia Federal cumpriu mandados relacionados a um caso suspeito de venda de sentenças judiciais, prendendo o lobista Anderson Gonçalves e investigando assessores do Superior Tribunal de Justiça. As investigações começaram após a morte do advogado Roberto Zampieri.