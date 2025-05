Lula se encontra com o presidente da China e assina mais de 30 acordos com o país

O presidente Lula se encontrou nesta terça-feira (13) com o presidente da China, Xi Jinping. Foram assinados mais de 30 acordos entre os dois países. Lula e o presidente chinês participaram em Pequim do Fórum da Celac, Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos. O evento é uma tentativa de aproximar a China dos países da América do Sul e criar alternativas às taxas comerciais americanas. Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro também participaram. Lula deve fazer um balanço da viagem à china onde 36 acordos comerciais foram assinados. As conversas entre Lula e Xi Jinping aproximaram os dois países em meio a uma guerra comercial global.



