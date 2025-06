Lula se reúne com Hugo Motta para tentar acordo sobre o pacote fiscal e a cobrança do IOF

O presidente Lula se reuniu, neste sábado (14), com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tentar um acordo entre governo e Congresso sobre o pacote fiscal e a Medida Provisória que modifica a cobrança do IOF. A reunião, que não estava prevista na agenda oficial, aconteceu no Palácio da Alvorada e contou também com as presenças do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais.



