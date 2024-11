Lula se reúne com Joe Biden e tem encontros bilaterais no último dia de G20 no Rio de Janeiro

Nesta terça (19), o presidente Lula teve encontros bilaterais com líderes no G20 no Rio de Janeiro. O principal foi com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois anunciaram um novo acordo de cooperação para a transição energética com objetivo de acelerar a adoção da geração de energia limpa. Lula também lançou as diretrizes para a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025.