Lula viaja a Montevidéu para acompanhar posse do novo presidente do Uruguai

O presidente Lula está em Montevidéu para acompanhar a posse do novo presidente do Uruguai, Yamandu Órsi. Acompanhado pelos ministros Paulo Teixeira e Luciana Santos e pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Lula participa de um jantar na residência do embaixador brasileiro com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric, além de Yamandú Orsi. Além da posse, a agenda inclui discussões sobre a integração regional e o relacionamento com os Estados Unidos. Antes de retornar ao Brasil após a cerimônia, Lula se reunirá com o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.



