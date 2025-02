Lula visita o Amapá e volta a criticar atraso na liberação de estudos sobre exploração de petróleo

O presidente Lula esteve no Amapá nesta quinta (13) e voltou a criticar o atraso na liberação dos estudos sobre a exploração de petróleo na margem do estado. O presidente defende a aprovação pelo Ibama dos estudos que podem permitir as ações da Petrobras na região. Ele fez uma série de entregas de obras de infraestrutura. Do Amapá, o presidente viajou ao Pará, onde tem compromissos em Belém.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!