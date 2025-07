Lula volta a criticar tarifaço durante lançamento de programa de urbanização de comunidades em SP

Falta uma semana para o início do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. Nesta sexta-feira (25), o presidente Lula voltou a criticar o tarifaço e disse que o presidente Trump "foi enganado com informações erradas" sobre o julgamento de Bolsonaro. As declarações foram dadas em São Paulo, durante o lançamento de um programa de urbanização de comunidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!