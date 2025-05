Macacos atacam ao menos oito pessoas em parque em Goiás; Ibama proibiu a retirada dos animais

Ao menos oito visitantes de um parque em Anápolis, em Goiás, foram atacados por macacos. A prefeitura da cidade pediu a retirada dos animais do local, que foi negada pelo Ibama. No local, vive uma população de cerca de 15 espécies, entre macacos-prego, micos e saguis. A convivência deles com os visitantes do parque sempre foi harmoniosa, mas desandou desde o início de 2025, depois que alguns animais foram agredidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!