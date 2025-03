Maduro afirma que tomará medidas para impedir as operações de petrolífera americana em Essequibo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que vai tomar todas as medidas necessárias para impedir as operações da petrolífera norte-americana ExxonMobil na região de Essequibo. Durante discurso em Caracas, Maduro acusou a Guiana de autorizar atividades ilegais no território que ele considera como pendente de delimitação internacional. A região, administrada pela Guiana, foi reivindicada pela Venezuela no ano passado.



