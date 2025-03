Mãe de bebê de 27 dias é presa sob suspeita de tentar vender a criança para empresária

Quatro pessoas foram presas depois de uma denúncia anônima, por tráfico de pessoas, em Goiânia (GO). Entre elas, a mãe de um bebê de 27 dias, suspeita de tentar vender o filho para uma empresária. Com o dinheiro, a mulher disse que faria um curso de confeitaria, além de pagar contas. A mulher estaria enfrentando uma depressão pós-parto e uma amiga dela teria se aproveitado dessa situação para intermediar a venda da criança para a patroa, que tinha manifestado o desejo de ser mãe. As três mulheres e o companheiro da mãe foram presos em flagrante. Eles não tiveram os nomes divulgados e as defesas não foram localizadas.



