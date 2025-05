Maioria das indústrias de SP enfrenta dificuldades para preencher vagas de trabalho, aponta Fiesp

A maioria das indústrias de São Paulo tem dificuldade em preencher vagas de trabalho. É o que revela uma pesquisa da Fiesp. A situação é mais complicada entre os jovens principalmente pela falta de qualificação. O estudo da Fiesp aponta que 77% das indústrias paulistas enfrentam dificuldades para contratar funcionários, especialmente pela falta de qualificação de trabalhadores que têm entre 21 e 30 anos. Em seguida, a pesquisa aponta dificuldade de contratação entre adultos na faixa dos 31 aos 40 anos. Além da falta da qualificação, os principais obstáculos são: a falta de interesse pela área e a falta experiência. Com esse panorama, as indústrias têm buscado qualificar a mão de obra: 8 em cada 10 indústrias apostam na formação de novos profissionais, mesmo sem vivência prática.



