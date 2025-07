Mais 24 ônibus são atacados entre a noite desta sexta (11) e a manhã de sábado (12) em SP

Mais 24 ônibus são atacados entre a noite desta sexta (11) e a manhã deste sábado (12) na cidade de São Paulo. As depredações começaram um mês atrás. Cerca de 616 ônibus foram atingidos na capital e região metropolitana. Quem depende do transporte público viaja com medo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!