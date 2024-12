Mais da metade dos alunos do 4º ano do fundamental não consegue dividir e multiplicar Abaixo da média global, o Brasil ficou entre os piores do ranking

JR na TV|Do R7 04/12/2024 - 22h03 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share