Mais de 170 mil estudantes brasileiros participam de programas de estágio em empresas. O valor das bolsas varia de acordo com a área profissional escolhida pelo estudante. Na média, pouco mais de R$ 1.100 por mês. Segundo uma pesquisa, 10% dos estagiários bancam sozinhos as despesas de casa, e outros 68% ajudam os parentes a pagar as contas.