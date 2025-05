Mais de 220 mil mulheres pediram medidas protetivas à Justiça nos primeiros três meses do ano

Mais de 220 mil mulheres já pediram medidas protetivas à Justiça nos três primeiros meses deste ano. Para agilizar o processo, oito estados disponibilizam ferramentas para que as solicitações sejam feitas pela internet. Para a polícia, muitas vítimas deixam de denunciar os agressores por medo de ir à delegacia. No Rio Grande do Sul, uma plataforma foi implementada no fim do mês passado, depois que dez mulheres foram mortas no feriado de Páscoa. Em poucos dias, o sistema recebeu 407 solicitações.



