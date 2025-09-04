Mais de 2.500 roubos e furtos de celulares são registrados por dia no país

Mais de 2,5 mil roubos e furtos de celulares foram registrados, por dia, no país. Na zona sul da capital paulista, criminosos armados fingiram ser entregadores de comida e roubaram aparelhos de pedestres. Uma das vítimas, Victória, conseguiu rastrear, mas não recuperou o telefone. O aparelho foi levado para a comunidade de Paraisópolis, a 5 km do local do crime. Dois dias depois, foi parar num prédio na rua Guaianazes, no centro da cidade.