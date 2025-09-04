Mais de 2.500 roubos e furtos de celulares são registrados por dia no país
Zona sul enfrenta onda de criminalidade com ladrões disfarçados de entregadores
Mais de 2,5 mil roubos e furtos de celulares foram registrados, por dia, no país. Na zona sul da capital paulista, criminosos armados fingiram ser entregadores de comida e roubaram aparelhos de pedestres. Uma das vítimas, Victória, conseguiu rastrear, mas não recuperou o telefone. O aparelho foi levado para a comunidade de Paraisópolis, a 5 km do local do crime. Dois dias depois, foi parar num prédio na rua Guaianazes, no centro da cidade.
Em casos como o de Victória, é possível bloquear a linha e o aparelho de forma rápida no aplicativo Celular Seguro, criado pelo Ministério da Justiça. Quase 3,5 milhões de aparelhos estão cadastrados. Já houve mais de 170 mil alertas de bloqueio. Em 2024, mais de 917 mil celulares foram roubados ou furtados em todo o país.
