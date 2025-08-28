Logo R7.com
Mais de 500 reclamações sobre administradores de condomínios foram registradas em SP este ano

Uma delas é de um condomínio que está sem água por causa de uma dívida de mais de R$ 1 milhão

JR na TV|Do R7

Mais de 500 reclamações sobre administradores de condomínios foram registradas em São Paulo, só este ano. Uma delas é de um condomínio com mais de 100 casas e 33 apartamentos, na região metropolitana, que está sem água por causa de uma dívida de mais de R$ 1 milhão com a companhia de saneamento básico de São Paulo, a Sabesp. 

Já são quatro dias sem água. O problema afeta a vida dos moradores de um condomínio de casas e apartamentos, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Segundo os moradores, desde 2021, a antiga administradora deixou de fazer os pagamentos. O caso levanta suspeitas de má gestão ou até fraude cometida pela síndica. 



