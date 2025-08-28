Mais de 500 reclamações sobre administradores de condomínios foram registradas em SP este ano

Mais de 500 reclamações sobre administradores de condomínios foram registradas em São Paulo, só este ano. Uma delas é de um condomínio com mais de 100 casas e 33 apartamentos, na região metropolitana, que está sem água por causa de uma dívida de mais de R$ 1 milhão com a companhia de saneamento básico de São Paulo, a Sabesp.