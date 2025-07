Mais de 60% dos usuários de celulares sentem dores no pescoço e nas costas, mostra pesquisa

Mais de 60% dos donos de telefone no mundo sentem dores no pescoço e nas costas. É o que mostra uma pesquisa publicada por uma revista científica. Esse desconforto, causado pelo tempo excessivo diante da tela, pode levar ao desgaste da coluna e acelerar processos degenerativos. Essa condição já é chamada de "pescoço de texto".



