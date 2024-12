Mais de 86 mil celulares foram roubados neste ano no estado de SP

Mais de 86 mil celulares foram roubados no estado de São Paulo entre janeiro e outubro deste ano. Em 21% dos casos, as vítimas relataram sofrer algum tipo de violência física ou psicológica. O aplicativo Celular Seguro foi lançado para permitir o bloqueio rápido dos aparelhos furtados. Até dezembro, mais de 2 milhões se cadastraram no sistema; houve uma redução significativa nos crimes relacionados a celulares com as novas medidas implementadas.