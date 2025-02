Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anuncia a volta do craque Neymar

A notícia que muitos torcedores estavam esperando se confirmou. Neymar será o novo reforço do Santos. O anúncio foi feito na rede social do presidente do clube, Marcelo Teixeira. A expectativa pela chegada do ídolo já começou a movimentar a cidade de Santos, no litoral paulista. As visitas monitoradas à Vila Belmiro tiveram lotação máxima nesta terça (28). Em menos de 24 horas, o clube recebeu 6 mil novos sócios-torcedores.