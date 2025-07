A Marinha emitiu um alerta de ressaca no litoral do Rio de Janeiro, que vai até a noite da próxima quinta-feira (31). As ondas podem chegar a 3,5 metros de altura. A ventania continua intensa, com rajadas de 70 quilômetros por hora. Por isso, a recomendação para os banhistas é de atenção redobrada.



