Mauro Cid afirma que Braga Netto participou de reunião sobre plano de matar Lula, Alckmin e Moraes

Durou quase três horas o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Cid afirmou que o general Braga Netto participou de uma reunião em que foi discutido o plano de assassinatos de Lula, Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes. Por causa das novas informações, o ministro do STF decidiu manter os benefícios da delação premiada de Mauro Cid.