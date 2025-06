Mauro Cid reafirma que Bolsonaro sabia das ações para mudar resultado de eleição presidencial

Começaram nesta segunda-feira (9) os depoimentos no Supremo Tribunal Federal dos réus do processo sobre um suposto plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Primeiro a ser ouvido, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou que o ex-presidente atuou na suposta trama golpista. Bolsonaro também ficou frente a frente com o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Cid ainda reafirmou que recebeu dinheiro do ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, para financiar manifestações em frente a quartéis do exército. Depois de Cid, o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem começou a ser ouvido. Ele também integra o chamado núcleo um da suposta organização criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!