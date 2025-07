MEC adia compra de livros didáticos para o Programa Nacional do Livro por falta de orçamento

O Ministério da Educação adiou a compra de livros didáticos de ciências, geografia e história no programa nacional do livro e material didático por falta de orçamento. De acordo com o MEC, apenas os livros de português e matemática usados no ensino fundamental das escolas públicas vão ser comprados de forma prioritária. Com essa medida, a estimativa é que aproximadamente 30 milhões de exemplares deixem de ser comprados.



