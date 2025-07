Medida anunciada contra ministro Alexandre de Moraes repercute no Brasil; veja

A medida anunciada contra o ministro Alexandre de Moraes já repercute no Brasil. Oficialmente o ministro não vai se pronunciar sobre as sanções, mas o Jornal da Record apurou que Alexandre de Moraes descarta adiar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!