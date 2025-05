Mega Dance Musical tem apresentações em diversas cidades do país neste sábado (17)

O Mega Dance Musical 2025, realizado pela Força Jovem Universal, teve apresentações em várias cidades do Brasil. O evento utiliza a arte para inspirar os jovens. Em São Paulo, quase 500 dançarinos, divididos em doze equipes, participaram da competição no Ginásio do Ibirapuera, que ficou lotado. Os apresentadores do programa Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, também participaram do Mega Dance e falaram sobre a construção de um bom relacionamento. Acompanhe!



