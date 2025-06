Menina de 10 anos é internada em estado grave após ser baleada em briga de trânsito em MG

Uma menina de dez anos está internada em estado grave depois de ser baleada em uma briga de trânsito, no interior de Minas Gerais. O policial penal que atirou foi preso em flagrante. A menina passou por uma cirurgia e precisa de doação de sangue. Nesta terça-feira (17), dezenas de pessoas fizeram fila no hemocentro de Ponte Nova, cidade da zona da mata para onde ela foi levada depois de ser baleada. O atirador é um policial penal de 34 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, na cidade de Viçosa, que fica na mesma região.



