Meninas entre 8 e 13 anos estão as principais vítimas de crimes nas redes sociais em SP

A polícia de São Paulo criou uma divisão específica para monitorar e combater crimes virtuais, principalmente, nas redes sociais. Só este ano o grupo identificou 550 vítimas em todo o país, a maioria meninas entre 8 e 13 anos de idade. Uma menina de 9 anos foi forçada a se mutilar. A imagem era transmitida ao vivo num grupo fechado nas redes sociais. O tempo todo a menina seguia as ordens de um homem. A transmissão também era monitorada por investigadores do núcleo de Operações e Análises Digitais da Polícia Civil. Além de chantagens e mutilações, alguns criminosos obrigam crianças e adolescentes a cometer maus-tratos a animais. O núcleo conseguiu impedir 80 crimes na internet este ano. Na última operação, dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos.



